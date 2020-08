Le Forum Civil condamne sans réserve l'acte de vandalisme dont le journal "Les Echos" est victime. Le Forum Civil témoigne sa solidarité indéfectible aux travailleurs du journal et à la presse dans toutes ses composantes. Le Forum Civil appelle les citoyens à la sérénité et au respect des lois et règles de la République.







Le Forum Civil exhorte la justice d’ouvrir une enquête pour situer les responsabilités.







Enfin, la section sénégalaise de transparency international demande au Gouvernement d'assumer et d'exercer pleinement sa mission régalienne de protection des personnes et des biens afin de garantir la stabilité sociale.