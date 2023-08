Acte de vandalisme : Après la pelouse du stade Caroline Faye, celle du stade Alboury Ndiaye a été brûlée …

Il y’a un peu plus de deux jours la pelouse du terrain de football du stade Caroline Faye de Mbour avait été partiellement brûlée par des individus non encore identifiés. Et, le moins que l’on puisse dire c’est qu’il semblerait que ces actes de vandalismes commencent à devenir une très mauvaise habitude.



En effet, sur les images parcourues par dakaractu et dévoilées par 13tv, on peut clairement voir que la pelouse flambant neuve du stade Alboury Ndiaye de Louga a aussi été vandalisée et brûlée dans la nuit du vendredi au samedi. Les auteurs de cette destruction d’un bien public, n’ont pour l’instant pas été arrêtés. Les sapeurs-pompiers sont très vite intervenus pour éteindre le feu et limiter les dégâts.



Les deux infrastructure sportives touchées ont été récemment réhabilitées par l’Etat du Sénégal. Rien que les travaux de réhabilitation du stade Alboury Ndiaye de Louga ont coûté près de 2 milliards de FCFA.