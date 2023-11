Acquisition des biens de l’ancien président Senghor : Un tableau de 1 milliard du célèbre artiste Pierre Soulages échappe du lot

Suite à l’acquisition des biens de l’ancien président Senghor en France, un tableau d’art du défunt artiste peintre et graveur français Pierre Soulages a échappé à la vigilance de l’État. Il a été vendu à 1 milliard de francs CFA. L’information a été donnée par le ministre de la culture et du patrimoine historique, Aliou Sow qui faisait face hier aux députés pour le projet de budget 2024 de son département.







Les objets appartenant au Président Senghor et à son épouse sont au nombre de quarante et un (41). Ils ont coûté 244.000 euros soit 159.576.000 Fcfa après que le chef de l’État ait donné les instructions au ministre de la culture en relation avec l’ambassadeur du Sénégal à Paris pour engager les négociations qui ont abouti à cet achat et mettre un terme à la vente aux enchères des biens du premier président du Sénégal.