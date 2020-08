Achat d'une villa à 600 millions par un ministre de la République : Les documents qui confirment la thèse de la location.

C'est un sujet qui a alimenté la toile ces derniers jours, faisant savoir qu'il y'a un ministre de la République qui s'est offert une villa d'un montant d'un peu plus d'un demi milliard de francs CFA. D'après les informations de Dakaractu qui a voulu en savoir plus sur cette maison qui se situe dans le quartier résidentiel du Point-E, elle serait la propriété d'une dame qui l'aurait mise à la disposition de l'agence IMSEN pour location.



D'après la propriétaire de cette villa qui est d'ailleurs louée depuis 25 ans, "c'est une maison de famille dont elle a hérité de son père et nous l'avons remise à l'agence pour location." Mieux, la dame fera savoir que c'est d'ailleurs un villa que leur famille n’aurait vendu même à un montant dépassant les 600 millions relatés dans la presse.



"Naturellement, cette villa est à la disposition du ministre en question, mais ce dernier est locataire, contrairement à ce qui a été dit", clarifie le bailleur.

Pour sa part, l'agence immobilière IMSEN, sise à la place de l'indépendance, certifie "qu'effectivement c'est une maison qu'elle gère et Abdou Karim Fofana n'est que locataire".



Ces documents ci-après confirment la thèse de la dame propriétaire de la maison mais également de l'agence qui a procédé à la location de la maison au ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique.