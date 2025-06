Accusé de vol d'un enfant : Serigne M. Mbacké poursuit F. Badiane en justice

Chef religieux doublé d'une casquette d'homme politique notoirement connu, Serigne Moustapha Mbacké a comparu ce mardi 17 juin 2025 devant la barre du tribunal correctionnel de Diourbel, d'abord en tant que partie civile, puis en qualité de prévenu dans une affaire l'opposant à la dame Fatou Badiane.







En réalité, Serigne Moustapha Mbacké poursuivait en justice la dame pour diffamation après que celle-ci l'a publiquement accusé d'avoir volé un enfant avant les dernières élections à Touba. Par le canal du réseau social Tiktok, Fatou Badiane avait utilisé le pseudonyme de Diodio, une fille vivant chez elle, pour poster ces accusations contre le marabout.







Mais lorsque Serigne Moustapha Mbacké s'est décidé à porter plainte, nombreuses personnalités parmi lequelles son jeune frère, l'ancien député Cheikh Bara Dolly, lui ont demandé de surseoir à la procédure judiciaire. C'est alors qu'il a posé une condition que la dame a acceptée sans broncher.







Fatou Badiane a enregistré ses excuses dans deux vidéos qu'elle a envoyées par WhatsApp à Serigne Moustapha Mbacké. Mais quand celui-ci les a postées sur le même réseau social, elle a fait volteface en allant porter plainte pour le délit d'atteinte à la vie privée.







Mais avant ce procès, les deux parties ont fumé le calumet de la paix en se désistent mutuellement. Serigne Moustapha Mbacké a pour ainsi dire montré l'exemple en ne réclamant que le franc symbolique. Car d'après son conseil Me Michel Mahécor Diouf, le seul souci de son client est de laver son honneur terni par Fatou Badiane. Celle-ci non plus, n'a pas réclamé de dommages et intérêts.