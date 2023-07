Accusé de favoritisme et de gestion nébuleuse, le président de l’ANPS solde ses comptes avec Kane de Stades Quotidien : « Personne ne peut nous intimider !»

Abdoulaye Thiam n’y est pas allé par le dos de la cuillère pour rétablir ce qu’il estime être la vérité dans la polémique issue de l’affaire des billets d’avion donnés à l’association nationale de la presse sportive (Anps) pour la couverture médiatique de l’afrobasket féminin 2023. Au micro de dakaractu, le président de l’Anps n’a pas caché son étonnement et sa désolation devant la Une du quotidien Stades de Mamadou Ibra Kane qui, dans sa livraison de ce lundi 24 juillet a frontalement attaqué ladite association sportive. En effet, on pouvait lire dans un article très salé le titre suivant : « Association nationale de la presse sportive (Anps) , billets pour l’afrobasket ou le Sénégal du Larbinisme.»



Une manière pour le directeur de publication de Stades, Mamadou Ibra Kane, de fustiger ce qu’il estime être une anomalie (pas de billets pour son groupe médiatique au profit de « larbins ») dans la distribution des fameux billets d’avion offerts à l’Anps par le ministère des sports et la fédération sénégalaise de basket.



Face à ces accusations de présumés copinages et favoritisme au sein de l’association sportive, Abdoulaye Thiam visiblement décontenancé et pris de haut par un tel « radicalisme », a d’emblée répondu en ces termes « Personne ne peut nous intimider! depuis 2017 j’ai publié le plus petit centime que j’ai reçu. »



Le journaliste de Sud Quotidien rétorque que sur un total de 22 demandeurs, aucun journaliste de Stades n’a été demandeur. Et, ceux qui ont reçu ces billets ont été choisis sur la base de critères objectifs. Enfin, il fera savoir que si les patrons de presse ont des divergences, l’Anps ne devrait pas être le lieu de leurs joutes par voie de presse …