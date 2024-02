Accusé de corruption : Amadou Bâ dit ne pas accorder de crédit à ce débat puéril

Après plusieurs jours de mutisme, le candidat de la mouvance présidentielle rompt le silence pour répondre à ses accusateurs et pourfendeurs. C'est à son siège aux Parcelles Assainies, qu'Amadou Bâ dégage les accusations de corruption des députés du PDS. Face aux femmes des Parcelles et devant la présidente des femmes de l'Apr et de Zahra Iyane Thiam, il minimise pour dire que "toute cette polémique contre ma candidature ne m'ébranle pas. Je fais focus sur la présidentielle et rien d'autre. Je ne donne pas de crédit à ce débat puéril", explique le candidat de la mouvance...