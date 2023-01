Accusé d’avoir «mystiquement» aidé Boy Niang 2, Yekini répond au clan de Balla Gaye 2 : «Je n’ai rien à craindre de qui que ce soit !»

«Tout d’abord, je tenais à dire que si je fais cette précision ce n’est pas pour répondre à mes détracteurs mais par égard à mes proches et sympathisants qui sont touchés par ces accusations qui pèsent sur ma personne…»

L’ancien lutteur et roi des arènes est sorti de sa réserve pour répondre aux accusations de «complots» et autres actes d’ordre mystiques qu’il aurait commis pour nuire à Balla Gaye 2. Il faut dire que depuis la défaite de Balla Gaye 2 devant Boy Niang 2, beaucoup de proches et fans du lutteur de Guédiawaye ont pointé un doigt accusateur sur Yekini qui aurait aidé Boy Niang…Des accusations «fausses» et «mensongères», selon le natif de Bassoul qui n’a pas mâché ses mots au moment de répondre à ses pourfendeurs…Le ton ferme, il poursuit… «Depuis quelque temps, suite à la défaite de Balla Gaye, j’ai entendu toutes sortes de versions venant de la part de ses partisans. Je tenais à dire que toutes ces polémiques sont vaines et surtout très loin de la vérité.»Autrement dit, il n’a jamais aidé encore moins participé à la préparation de Boy Niang 2… «Je n’ai rien contre Balla Gaye, mais j’ai comme l’impression qu’il est encore trop «jeune» pour comprendre certaines choses et faire preuve de maturité. Il faut dire qu’il n’est pas aidé par ses proches. Il faut que cela soit clair, jusqu’à la fin des temps, vous ne verrez jamais Yekini aller aider un lutteur contre qui que ce soit, à moins qu’il ne fasse partie de mon écurie…»Pour finir, Yekini a ouvertement défié tous ceux qui voudraient s’en prendre à lui d’une manière ou d’une autre ! «Ils se sont trompés sur mon compte. Mais qu’ils sachent tous que je n’ai absolument rien à craindre de qui que ce soit ! A l’endroit de ces marabouts, je m’appelle Yakhya Diop, qu’ils fassent quelque chose contre s’ils le peuvent.»