Accusations de vol, incompatibilité d'humeur : Au Sénégal quand la survie du mariage ne tient qu'à un fil.

Auparavant, les rapports culturels étaient fondés sur la domination de la femme par l’homme, le milieu familial étant le premier lieu de discrimination envers la femme.



Au Sénégal, cette domination masculine trouve sa légitimité dans l’Islam qui instaure le mariage comme une règle sociale, et l’homme étant le chef du ménage, il oblige la femme à se soumettre à lui pour assurer un avenir radieux à ses enfants.



Cependant avec l’urbanisation, la modernisation, la scolarisation, les fondements du mariage ont changé et les comportements qui vont avec. Ainsi les visions divergent et les tensions au sein du couple peuvent éventuellement conduire au divorce dont on a l’impression qu’il est devenu un phénomène de mode.



À ce sujet, un micro trottoir a été fait par Dakaractu auprès d’un échantillon de personnes ayant connu au moins un divorce. Des hommes religieux comme un imam et un prêtre ainsi qu'un avocat, un sociologue et un coach en couple ont donné leurs avis. Une commerçante qui souhaite garder l’anonymat s’est séparée de son mari pour accusation de vol.



”Il m’a accusé de lui avoir volé cinq mille francs. À mon avis, ses parents l’ont beaucoup soutenu dans sa décision. Il était quelqu’un de strict et avait un caractère dur, mais malgré cela, je tenais à mon ménage. Le jour où il m’a accusé, il en a profité pour me répudier (maynala sa bat). Jusqu'à la preuve du contraire, tout ceci était un coup monté pour détruire mon ménage et me séparer de mes enfants”, a-t-elle confié...