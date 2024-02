Accusation de parjure, garde à vue: Rose Wardini retire sa candidature pour preserver la paix sociale

Après ses déboires judiciaires sur sa supposée double nationalité, la candidate de la coalition Sénégal Nouveau, Rose Wardini renonce à sa candidature.



« J’ai décidé de retirer ma candidature à l’élection présidentielle, après une consultation avec mes proches », révèle Madame Wardini. Selon la désormais l’ex candidate, cette décision est motivée par le souci de mettre à l’aise le processus électoral.



Concernant sa situation judiciaire, Rose Wardini informe que sous peu la vérité éclatera. Toutefois, elle plaide pour la tenue de l'élection présidentielle avant le 2 avril 2024.



Pour rappel, la candidate a été arrêtée le vendredi 02 février par la division des investigations criminelles (DIC). Dr Rose Wardini est accusé de parjure sur sa double nationalité. Elle a été déférée le lundi 5 février 2024 au parquet de Dakar, avant de bénéficier une liberté provisoire



Les charges retenues contre elle sont: escroquerie au jugement, faux en écriture authentique et publique, inscription sous une fausse qualité et inscription tendant à dissimuler une incapacité, souscription à une déclaration inexistante sur son inégalité et sur sa présence sur une liste.