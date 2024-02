Accusation de corruption : La CAF sanctionne lourdement Krépin Diatta

Après ses déclarations controversées contre l’arbitre du match Côte d’Ivoire vs Sénégal (8èmes de finale CAN 1-1, tab 5-4), et sur la confédération africaine de football (CAF), selon l’Observateur Krépin Diatta a été lourdement sanctionné par la commission de la CAF.

Le footballeur sénégalais a écopé de quatre (4) matchs dont deux avec sursis et une amende de 10.000 dollars soit (6) millions de FCFA ont été annoncés comme sanction.

D’après la même source, la fédération senegalaise de football devra également payer la somme de 10.000 dollars en guise d’amende.

Le joueur sénégalais Krépin Diatta, évoluant à l’AS Monaco, avait publiquement déclaré ceci en zone mixte : « Vous nous avez tués, vous êtes des corrompus. Gardez votre coupe d’Afrique ! » Ces propos ont conduit la CAF à ouvrir une enquête disciplinaire.

Lors de son audition devant la commission de discipline de la CAF, Diatta n’a pas été en mesure de fournir de preuves à l’appui de ses accusations. Krepin ne devrait pas participer aux prochains matchs officiels des Lions du Sénégal.

Rappelons que l’arbitre gabonais qui officiait ce jour-là a été sanctionné par la CAF avec une suspension de trois ans. Au lendemain de cette rencontre extrêmement controversée entre le Sénégal et la Côte d’ivoire, toute l’équipe arbitrale avaient été immédiatement suspendue de la compétition.