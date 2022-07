Accueil de Mimi Touré au Saloum : Nioro dame le pion aux leaders de Kaolack.

Même si l'accueil qui a été réservé à Aminata Touré ne s'est pas déroulé convenablement, force est de constater qu'un accueil triomphal a été réservé à Aminata Touré à Nioro Du Rip. Au cœur du rythme du Ngoyane et de l'ambiance des calebasses, Nioro a déroulé le tapis rouge à leur tête de liste nationale.

Aly Mané, Djim Momar Ba et camarades ont réussi la prouesse de la mobilisation et de la parfaite organisation du meeting départemental de Nioro, au grand bonheur de tous les militants et responsables politiques qui ont effectué le département sur les lieux. Sur place Aminata Touré s'est réjouie à sa juste valeur de cet accueil chaleureux qui lui a été réservé avant de rappeler les enjeux des législatives du 31 Juillet...