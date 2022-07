Accueil de Mimi Touré à Koungheul : Mayacine Camara mobilise ses troupes!

Le maire sortant, par ailleurs, Secrétaire d’État en charge du réseau ferroviaire, M. Mayacine Camara, a profité de l’arrivée de la tête de liste nationale, Aminata Touré dite Mimi à Koungheul, pour démontrer sa véritable force de frappe dans le département.

Accompagné de ses militants et sympathisants, Maya, comme l’appelle affectueusement ses inconditionnels, s’est déplacé à l’entrée de Koungheul pour souhaiter la bienvenue à Mme Aminata Touré.

Ainsi, malgré la défaite aux élections locales pour cause de division interne dans la coalition BBY, l’on a pu remarquer une réussite exceptionnelle de la mobilisation de l’ex-édile de la capitale du Bambouck. Il a bravé la pluie et marché jusqu’à la voiture de Mimi avant de monter pour accompagner les candidats qui ont, par la suite, sillonné les artères de la Ville. Son engagement de qualité pour la victoire éclatante de BBY au soir du 31 juillet 2022 est sans équivoque. Celui qui surnommé "l’homme du Plan Sénégal Émergent (PSE)" par Macky Sall, a ainsi confirmé son ancrage sous les couleurs de Benno Bokk Yakaar réunifié à Koungheul.

Pour preuve, en complicité avec le Ministre Assane Diop, le DG Mamadou Djigo et le DC Samba Aly Ba, le Ministre Mayacine Camara a continué sa caravane dans la Commune bien après le départ de Mimi Touré. Pour lui, l’objectif est simple : c'est faire passer la liste présidentielle avec le meilleur score possible...