Accords de partenariat Sino-Sénégalais: SICAP, AFTU, FDTT à l’heure de l’industrialisation

En marge du Forum économique de Hangzhou présidé par le Premier Ministre Monsieur Ousmane Sonko, China Africa Investment and Development (CAID) a procédé à la signature de différents contrats et conventions avec ses partenaires : Sicap (Société Immobilière du Cap Vert ), AFTU ( Association de Financement des Transporteurs de l’Urbain), FDTT (Fonds de Developpement des Transports Terrestres). Ces accords constituent une avancée majeure dans le partenariat Sino-sénégalais dans un contexte de mise en œuvre des 15 projets de transformation et des 60 projets prioritaires de la Sénégal Vision 2050.



La séance de ratification des différents contrats a porté essentiellement sur :



Pour la Sicap : signature de la convention de formation de 200 ingénieurs et techniciens sénégalais dans le cadre du projet d’installation de l’usine de matériaux préfabriqués de construction d’une capacité de 10 000 logements par an et la présentation de la maquette de l’usine .



Pour AFTU et FDTT: la signature du protocole d’accord de création d’une unité industrielle d’assemblage et de montage de bus à gaz et électriques au Sénégal avec le leader mondial YUTONG et le Groupe Zhenhuai construction.



Cette nouvelle unité industrielle accompagnera AFTU et FDTT dans le programme ambitieux de renouvellement de plus de 40 000 véhicules dans le transport urbain et interurbain .

AFTU et FDTT les deux leviers de financement créés à l’initiative de l’Etat du Sénégal dans le cadre de la modernisation du transport ont convenu de remplacer les vétustes bus âgés de plus 30 ans par des bus à gaz et électriques de marque Yutong avec respectivement un renouvellement de 4000 bus pour AFTU et 2000 bus pour FDTT au cours des 5 prochaines années .



AFTU a par ailleurs amorcé le lancement du projet Yonu Jam en signant avec le groupement CAID , Zhenhuai construction et YUTONG :le contrat EPC+Financing portant sur

,

- [ ] L’acquisition de 400 bus

- [ ] La construction d’un centre technique d’entretien et de maintenance (SAV)

- [ ] Et La création d’un centre de formation au futur siège d’AFTU « la maison des transporteurs ».



Avec China Africa Investment and Development, le partenariat technique et financier n’est plus une illusion pour une industrialisation et un transfert technologique et de compétences mais une réalité qui reflète l’excellence des relations de partenariat win-win entre le Sénégal et la Chine.