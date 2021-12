Accord de partage pétrolier avec le Sénégal / Le Général Emballo et son PM ne parlent pas le même langage…

Devant le parlement de Bissau la semaine dernière, le premier ministre Nuno Gomes Nabiam, a présenté aux députés un accord avec le Sénégal sur le partage du pétrole « signé en solo » par le président. Une situation qui met le Pm dans tous ses états.



« Cet accord m'a été remis par la ministre des Affaires étrangères le 26 octobre 2020 dans une enveloppe à caractère confidentiel. L’accord a été signé par Umaro Sissoco Embaló. Le gouvernement n’a pas été impliqué et je pense que les choses n’ont pas été traitées comme elles devraient l’être. Il revient au gouvernement de signer, au parlement de ratifier avant que le « général » ne promulgue, mais les choses ont été traitées d’une manière contraire et cavalière », a-t-il affirmé et de regretter que « dans cet accord, que je vais livrer au parlement, il est stipulé que 70 % reste pour le Sénégal et 30 % pour la Guinée-Bissau. Alors qu’il était prévu 15% pour le Sénégal et 85% pour nous », peste le Pm.



De son côté, le président de la République Bissau-guinéenne de dire « ce qui existe avec le Sénégal est un accord dans le cadre de l’Agence de gestion et de coopération (AGC) qui gère la zone économique commune (ZEC) que les deux pays partagent en mer. Il n’y a plus d’accord pétrolier entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. Il faut que les gens sachent étudier pour qu’ils sachent interpréter. Les mots ont une signification différente en français et en portugais. Il y a la prospection et l’exploitation du pétrole », dit le président qui rajoute devant la presse locale avant de s’envoler au Nigeria que « l‘accord signé avec mon frère Macky Sall qui donne 30 % à la Guinée-Bissau ne concerne pas le pétrole ».



Alors que le communiqué officiel du Conseil des ministres du Sénégal du 24 novembre 2021 stipule qu’au titre des textes législatifs et réglementaires, le conseil a examiné et adopté : Le Projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier l’Accord de Gestion et de Coopération entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République de Guinée Bissau, signé le 14 octobre 2021...