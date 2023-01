Accident tragique de Sikilo: Les deux propriétaires des bus placés sous mandat de dépôt...Ils seront jugés le 18 janvier

Birame Tine et Moussa Sow ont été présentés, ce vendredi, au procureur près le tribunal de grande instance de Kaolack. À la suite de leur face-à-face avec le maître des poursuites, les deux propriétaires des bus impliqués, sont désormais poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui, défaut de souscription d'une police d'assurance pour l'un et pour diverses autres contraventions aux dispositions du code de la route relatives à la réception, à l'homologation, à l'immatriculation et aux pneumatiques. Ils ont été ainsi placés sous mandat de dépôt en attendant leur jugement à l'audience des flagrants délits du TGI prévue le mercredi 18 janvier 2023...