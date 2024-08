Accident sur la route de Kaffrine: Deux décès dont l'épouse du sous-préfet de Diankhe Makha

Un accident mortel s'est produit, ce samedi 3 août sur la Route Nationale 1, à hauteur du village de Wengui, dans la commune de Sagna, région de Kaffrine. Il s'agit de la voiture du sous-préfet de Dianké Makha, dans la commune de Goudiry qui s'est renversée après l'éclatement d'un pneu. Deux morts et deux blessés graves ont été enregistrés dans cet accident. Il s'agit de l'épouse du préfet et d'une autre fille, morte sur le coup. Le sous-préfet qui conduisait la voiture et un de ses enfants sont gravement blessés et admis à l'hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine, renseigne le préfet de Malem Hodar, Amadou Diop sur l'Aps.