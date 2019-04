Accident sur l'axe Guéoul -Ngourane : Un chauffeur chute mortellement

Après l'accident survenu sur la route de Kébémer qui a occasionné 2 morts et plusieurs blessés, un autre accident vient encore de se produire ce mercredi sur l'axe Guéoul /Ngourane.

Selon nos sources, quand le véhicule de marque Peugeot a quitté Guéoul, Pape Ndao, chauffeur de son état, est monté sur le porte bagage et s'est couché sur un matelas appartenant à un des clients.

Après 3 km de route, renseignent toujours nos sources, le véhicule a fait un secousse et le matelas sous l'effet du vent s'est soulevé et le jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a chuté avant de cogner la tête contre le goudron.

Les sapeurs-pompiers de Kébémer l'ont évacué à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, mais malheureusement, il pauvre va succomber à ses blessures.

Mis au parfum, les pandores de la brigade de Kébémer se sont rendus sur les lieux pour arrêter le chauffeur répondant au nom de Mor Sall pour homicide involontaire.

Remis à ses parents, le défunt chauffeur a été inhumé à Ndawène, son village natal.

Quant au chauffeur, il sera déféré au parquet régional de Louga...