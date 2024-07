Accident mortel sur l'axe Ndande-Mekhe/ El Malick Ndiaye: « Un nouveau code de la route sera mis en place et sera rigoureusement appliqué »

Le ministre des infrastructures et des transports terrestres et aériens s’est rendu ce lundi dans la région de Louga notamment sur l’axe où s’est produit l’accident qui a ôté la vie à 11 personnes et 8 blessés. Sur les lieux du drame, El Malick Ndiaye annonce l’accélération des mesures de sécurité routière radicales. En effet, il a constaté les dégâts de l'accident impliquant un camion et un minibus avant de se rendre à l'hôpital de Louga pour s'enquérir de l'état de santé des blessés. Le ministre a pointé du doigt le comportement des conducteurs: « 80 % des causes des accidents relèvent du facteur humain. On ne peut pas laisser cette situation perdurer », a-t-il indiqué.







Une occasion pour El Malick Ndiaye d’annoncer une série de « mesures radicales » notamment un nouveau code de la route, un code de la voirie, un centre de contrôle technique moderne, une vidéo-verbalisation, un permis à points, le retrait de titres de transport etc.







« Il nous faut réinventer notre système de transport. Un nouveau code de la route sera mis en place et sera rigoureusement appliqué. C'est dur, mais c'est comme cela que cela va se passer » a souligné le ministre en précisant que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assister les familles des victimes et les blessés et entend assumer pleinement sa mission de sécurité routière.







Dans la foulée le ministre a présenté au nom du Président de la République et du gouvernement ses condoléances les plus sincères et a exprimé sa compassion aux familles des victimes. Il a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.