Accident mortel sur l’Autoroute ILAA TOUBA : Les victimes étaient d'une même famille et le véhicule en surnombre

Les accidents routiers sont toujours plus nombreux au regret de tout le secteur du transport. Ce mercredi, alors que la ville sainte de Touba se préparait pour la journée des Xassaides initiée par le Khalife, Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké Ibn Serigne Bassirou Mbacké, un véhicule Peugeot 307 qui transportait 8 passagers, a heurté un camion vers 2 heures du matin. Après le violent choc, 7 morts et un blessé grave ont été décomptés. Le ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement a tenu, dans un communiqué, à apporter un certain nombre de précisions sur cet accident. En effet, précise le communiqué, l’accident a bien impliqué un véhicule particulier immatriculé SL 3502 C de marque Peugeot 307 et un camion semi-remorque de marque Renault et Trailor immatriculés DL1449D et DL 1478D. Le conducteur, M. Pape Ngagne Dieng, titulaire du permis de conduire 10472024, transportait 8 passagers membres d’une même famille en provenance de Thiès et devant rallier Touba. Le véhicule particulier est de 7 places assises autorisées. Cependant, le ministère précise qu’il était en surnombre de 2 personnes. Le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule dans des circonstances pour le moment inconnues, et a violemment heurté l’arrière de l’ensemble composé du tracteur et de la semi-remorque dont les feux arrières étaient tous opérationnels. Dès lors, le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement rappelle que le surnombre de passagers de même que la surcharge de marchandises des véhicules sont interdits et punis par la réglementation.