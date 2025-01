Accident mortel entre Keur Madiabel et Keur Mandongo : le bilan passe à 8 morts, les 7, tous membres d’une même famille

On en sait un peu plus sur l’accident qui s’est produit entre Keur Madiabel et Keur Mandongo ce jeudi. Le bilan passe maintenant à 8 décès.



Selon nos informations, il s'agit de sept membres d'une même famille et d'un même village. Le chauffeur est aussi décédé, dans cet accident mortel entre un pick-up et un véhicule de type 7 places. L’on apprend d’ailleurs que la famille endeuillée s’est réunie pour demander une assistance, notamment psychologique au gouvernement. Désormais, parmi les 11 victimes, maintenant seuls 3 blessés graves sont admis aux urgences.