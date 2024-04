Accident de voiture: Le footballeur Rainford Kalaba serait dans un coma artificiel, selon le TP Mazembe

Ce samedi 13 avril, le club de football le Tout Puissant Mazembe (TP Mazembe) avait annoncé la soudaine disparition du footballeur international zambien, Rainford Kalaba, avant de rectifier, évoquant un coma artificiel. Le joueur venait tout récemment d'être victime d'un accident de circulation.



La nouvelle est allée très vite. Ce 13 avril, le joueur à l'impressionnant qualité de dribble, Rainford Kalaba, et une jeune demoiselle du côté passager, dont on n'a pas encore identifiée l'identité, ont tout les deux été victimes d'un effroyable accident de la route sur le trajet de Kafue, non loin de Lusaka - capitale de la Zambie.



La femme est morte sur le coup, tandis que monsieur Kalaba s'en est sorti avec quelques fractures graves et de commotion cérébrale, il a été evacué dans un hôpital universitaire.



Rainford Kalaba, âgé de 37 ans, est dans un état de coma artificiel aux dernières nouvelles.



Chancelle