Accident de la circulation : Trois membres de l'ASC YAKAAR de Mbour périssent sur la route de Bandia…

Au moins trois personnes affiliées à l’ODCAV de Mbour ont perdu la vie ce mardi dans un tragique accident de la route qui a fait six morts au total. Le douloureux évènement est survenu dans le département de Mbour, vers Bandia…

Le président de l’Odcav de Mbour, à travers un communiqué, a présenté ses condoléances aux familles des victimes.



« C'est avec beaucoup d'émotion que nous venons d'apprendre le rappel à Dieu de trois membres de l'ASC YAKAAR de la Zone 58 de l'ODCAV de Mbour, survenu ce mardi 27 Septembre 2022 à hauteur de Bandia par accident de la circulation. En ce moment de tristesse et de grande douleur pour le mouvement Navétane, je voudrais au nom du comité Directeur de l'ODCAV de Mbour et en mon nom propre, vous présenter mes condoléances les plus attristées… »