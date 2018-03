Accident de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise : 8 morts dénombrés après le crash

L'hôpital régional de Kaolack a accueilli hier les victimes du crash de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise dans la commune de Toubacouta, précisément à Missirah. Selon le directeur de l'hôpital régional de Kaolack, Saliou Tall, 12 blessés ont été acheminés hier nuit au niveau dudit hôpital. Au finish, l'un d'eux a rendu l'âme et ceux qui sont gravement blessés ont été transférés à l'hôpital principal de Dakar.



Ce nouveau bilan porte ainsi le nombre de décès à 8, après les 7 morts enregistrés après le crash. "Ces blessés ont été stabilisés pour être maintenant réévacués sur l'hôpital principal de Dakar grâce à la logistique du SAMU national. Mais globalement, ce qu'on peut saluer, c'est la mobilisation de l'ensemble des forces de sécurité avec les services sanitaires pour pouvoir prendre en charge rapidement ces blessés. Je sais que parmi les décédés, malheureusement il y a une femme sur les 8 et les 7 sont des hommes. Maintenant parmi les blessés, il y a aussi des hommes et des femmes", a-t-il informé hier nuit suite à l'évacuation des victimes à l'hôpital de Kaolack...