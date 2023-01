Accident de Sikilo / TGI de Kaolack : Les deux propriétaires des bus condamnés à 2 ans de prison avec sursis et une amende de 106.000 Fcfa.

Birame Tine et Moussa Sow ont été condamnés à 2 ans d'emprisonnement assortis de sursis. Ils doivent payer une amende estimée à 106.000 Fcfa chacun.

Pour rappel, le maître des poursuites avait requis 2 ans dont 1 an ferme pour Moussa Sow et 1 an dont 6 mois ferme pour Birame Tine...