Le bilan de l'accident survenu sur la route de Fatick à hauteur de Ndioudiouf entre un camion et un bus s'est alourdi. On nous apprend que 04 personnes ont finalement rendu l'âme. Il s'agit du coach de l'équipe, du chauffeur du bus, de son frère et du chauffeur du camion.



Pour rappel, le bus transportait une soixantaine de jeunes joueurs tous des pensionnaires de l'école de football « Thio » de la ville de Mbossé.



Les blessés graves qui ont été enregistrés au cours de l'accident, ont été tous évacués à l'hôpital régional de Fatick. Le reste de l'équipe s'apprête à rentrer de ce pas sur Kaolack...