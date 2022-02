Accès universel à l’électricité en Afrique : Des fédérations en conclave8 s’appuyant sur l’expertise locale pour régler les problèmes.

L’accès à l’électricité est devenu un combat acharné des experts en énergie. C’est la raison pour laquelle une quinzaine de fédérations s’est réunie à Dakar à partir de ce 16 février et pour deux jours pour discuter et échanger afin de trouver des pistes de solution pour un accès universel à l’électricité.



Le président de la fédération des entreprises du Sénégal dans l’électricité souligne que « l’accès à l’électricité en Afrique est très faible. Mais au Sénégal, il est de l’ordre de 60% dans le monde rural. Le fait d’avoir cette synergie entre les fédérations va permettre de mutualiser toutes les ressources nécessaires. L’objectif c’est de s’appuyer sur l’expertise locale pour régler les problèmes à l’accès à l’électricité », fait-il savoir. « Le contenu local au Sénégal, il faut qu’on arrive à la mise en œuvre pratique pour les entreprises et sociétés locales »



Le thème du forum africain de l’électricité énergétique et du développement durable s’articule autour de : l’efficacité énergétique et le développement durable...