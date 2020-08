Accents d'Ailleurs / Independance Day : L’Inde fait face à de nombreux défis (Ambassadeur)

L'Inde célèbre ce 15 Août son Independance Day. Depuis 1947, beaucoup de choses ont été faites, mais le pays en tant que nation est aujourd'hui confronté à beaucoup de défis.

Selon son Ambassadeur, il s'agit d'apporter des réformes dans le domaine de l'agriculture, des nouvelles technologies, de la santé, des infrastructures entre autres secteurs.

Son excellence G.V. Srinivas, ambassadeur accrédité dans notre pays, estime que l'Inde se veut un pays où tout est possible dans le cadre de ses échanges avec ses partenaires. L''Ambassadeur, invité de ce numéro de l'émission "Accents d'ailleurs", est revenu sur les relations entre Dakar et New Delhi, source d’une bonne coopération qui se traduit sur beaucoup de partenariat ou l'Inde a beaucoup à offrir, notamment dans le commerce.

L'Inde qui est également confrontée à la pandémie de la covid-19 travaille pour apporter son aide au Sénégal dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie.

Le remplaçant de Rajeev Kumar qui apprécie la Téranga légendaire du Sénégal, s'inscrit dans la continuité de son prédécesseur pour mieux "vendre", dit-il, la culture indienne aux sénégalais et en retour s'inspirer de la nôtre, non sans apprécier la musique de Wally Seck