Abus supposé sur mineures : Sidy Sarr mis en examen puis libéré et placé sous contrôle judiciaire.

L'affaire mettant en cause, le footballeur international sénégalais, Sidy Sarr et deux jeunes filles mineures, vient de connaître une évolution notable à la suite du face à face entre le joueur et un juge d'instruction ce mercredi...



D'après les derniers développements de franceinfo qui suit le dossier de près, le pensionnaire du club de Nîmes a fait face à un juge d'instruction ce mercredi après-midi, au palais de justice, vers les coups de 16h... Ce, à l'issue de sa garde à vue qui avait été prolongée de 24h après 48h déjà écoulées. Il est désormais libre mais sous contrôle judiciaire...



Comme annoncé dans un premier temps, le mis en cause a reconnu, lors de son audition par la police, avoir entretenu des relations sexuelles avec deux prostituées mineures, le weekend dernier.



Après lui avoir signifié sa mise en examen, le juge des libertés et de la détention a également demandé son placement sous contrôle judiciaire mais l'a laissé repartir libre à précisé Franceinfo.