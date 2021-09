Absences de Astou Traoré, Aya, Mame Diodio et Cie, Tapha Gaye reste catégorique : « Elles ne manquent pas à l’équipe… »

À la question de savoir si Astou Traoré (40 ans) manque à son équipe, la réponse du sélectionneur de l’équipe nationale féminine de basket, Moustapha Gaye est « Non ! » La page de la reine des parquets est donc définitivement tournée avec la sélection nationale sénégalaise.







En conférence de presse d’après-match face à l’Égypte, il a été interpellé sur l’absence d’Astou Traoré (trois fois championne d’Afrique en 2007, 2009 et 2015), de la tanière. Et, c’est donc sans détour que le sélectionneur a servi une réponse pour le moins directe. « Dans ce que je veux faire, non ! »







Autrement dit le jeu des Lionnes est en train d’être élaboré autour d’un effectif considérablement rajeuni.







Fort de sa double casquette d'entraîneur et de directeur technique national (Dtn) il rappelle : « Il n’y pas que Astou qui n’est pas là. Il y a aussi Aya, Mame Diodio, Fatou Dieng… Certes elles ont tout fait pour le Sénégal, elles méritent des honneurs. Mais là, nous sommes arrivés à un moment où il faut donner la chance aux plus jeunes. Il faut bâtir pour le futur. »







Astou Traoré qui a presque tout gagné avec les Lionnes, restera dans les annales de l’Afrobasket féminin avec le titre de meilleure marqueuse de l'histoire de ce tournoi. La Mbouroise totalise plus de 800 points au compteur, à la suite de 07 Afrobasket joués.