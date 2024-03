Absence de Mbaye Niang depuis 2019, Aliou Cisse s’exprime enfin !

Aliou Cissé, le sélectionneur de l'équipe nationale, s'est enfin exprimé sur l'absence de l’attaquant international sénégalais, Mbaye Niang, de l’équipe nationale du Sénégal depuis la CAN 2019. Malgré son retour en force du côté de la Serie A italienne avec Empoli 3 buts en 5 matchs), Mbaye Niang ne fait plus partie des plans d’El Tactico. Ce dernier s’en est expliqué ce vendredi suite à la publication de sa liste de joueurs sélectionnés par les deux prochaines rencontres amicales des Lions (Gabon le 22 et Bénin le 26 mars en France.)



Sans détour il explique : « Mbaye Niang, j'ai été critiqué lors de la CAN 2019 car je l'avais maintenu pendant sept matchs. Il ne marquait pas de buts et j'étais derrière lui. Après la Coupe d'Afrique des Nations, je suis parti faire une visite en Europe. J'ai commencé à Rennes où Édouard était présent. J'ai eu une conversation avec Mbaye. Il m'a dit qu'il avait besoin de prendre du recul avec l'équipe nationale. Lorsque nous avons joué contre le Brésil, il a fallu se battre pour qu'il se déplace et faire constater sa blessure. Je n'étais pas d'accord » a-t-il clairement indiqué.



Depuis lors les choses ont bougé au sein de la tanière où règne une concurrence féroce. «Pendant ce temps, nous avons continué à avancer. Nous avons remporté la Coupe d'Afrique des Nations sans lui, nous sommes allés en Coupe du Monde sans lui et nous avons marqué des buts. La porte ne lui est pas fermée, mais il doit comprendre que l'équipe d'aujourd'hui est différente de celle d'avant. Tout dépend de lui. S'il a la bonne mentalité et l'état d'esprit nécessaires, il pourra revenir » termine le coach Cissé.





Mouhamadou Moustapha GAYE