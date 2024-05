Absence de Boulaye Dia et Cheikhou Kouyaté de la liste, Aliou Cissé dévoile les véritables raisons...

Si les noms de Boulaye Dia et Cheikhou Kouyaté ne figurent pas sur la dernière liste de l'équipe nationale sénégalaise, Aliou Cissé a tenu à s'expliquer sur ces absences. Concernant Boulaye Dia, le sélectionneur a indiqué que la saison difficile traversée par l'attaquant avec son club de la Salernitana, marquée par des problèmes extra-sportifs, a motivé cette décision. De même, le cas de Cheikhou Kouyaté, actuellement en fin de contrat avec Nottingham Forest et en quête d'un nouveau club, a contribué à son exclusion du groupe. Le Sénégal affrontera prochainement la RDC le 6 juin à Dakar, avant de se rendre à Nouakchott pour défier la Mauritanie. Des échéances importantes pour lesquelles Aliou Cissé a dû faire des choix, privilégiant la forme et la situation actuelle de ses joueurs.