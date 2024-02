Absa Hane, journaliste de Seneweb porte plainte contre la police !

Après avoir été agressée et malmenée lors de la manifestation vendredi dernier, Absa Hane, la journaliste de Seneweb a décidé d’ester en justice. Elle a commis le cabinet de l’avocat Me Bamba Cissé pour la plainte qu’elle a déposé contre les policiers auteurs de son agression.



Pour l’honneur et la dignité du journalisme



Merci à tous,



Merci pour votre attention, votre sympathie et votre empathie.



Merci d’avoir été à mes côtés dans ces moments difficiles. Je suis restée debout et encore plus forte grâce à vos messages bienveillants et vos mots réconfortants qui ont su apaiser mes maux.







Aujourd’hui plus que jamais, je suis déterminée à aller au bout de mon combat contre cette agression injuste et injustifiée contre ma personne. Je vous annonce donc que j’ai commis le Cabinet de Maître Mouhamadou Bamba Cissé pour une action en justice, contre la Direction Générale de la Police Nationale, les policiers auteurs de mon agression et X, pour que toute la lumière soit faite dans cet acte de barbarie d’une autre époque.







Je remercie la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal, le Synpics - Syndicat Professionnels Information Communication Sénégal, la CAP ainsi que tous les citoyens et collègues des médias en particulier ceux de Seneweb.com qui m’accompagnent dans ce combat de principe.