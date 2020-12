Aboubacar Sadikh Bèye : « Les 58 points de consensus constituent un grand motif d'espoir pour notre pays »

Après trois jours de conclave à Saly Portudal, les acteurs portuaires se sont accordés sur 58 points essentiels pour la bonne marche du port. Au sortir, le directeur général Aboubakry Sadikh Bèye se réjouit de ce consensus historique des différents acteurs.



« Réunir toute la chaîne logistique du port, c'est une prouesse réussie. Les 60% des marchandises entrant et sortant du Mali passent par ce port. Nous traversons des moments difficiles et qu'on en arrive à 58 points d'accord et tracer une perspective qui était prometteuse pour l'économie de notre pays, c'est une initiative salutaire. Quand vous vous retrouvez avec des points d'accord pour d'abord l'élaboration d'un manuel de procédures qui va régir la contractualisation entre tous ces acteurs, quand vous obtenez ensuite un consensus pour revoir toute la facturation de l'activité portuaire, c'est un grand motif d'espoir pour notre pays », a souligné le patron du port de Dakar.