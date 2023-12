Abdoulaye Thiam : « Aucun journaliste ne peut parler de surprise… Le match contre le Niger est à risque mais…»

D’après le président l’association nationale de la presse sportive et non moins president de I’ANPS Afrique, on ne pouvait pas s’attendre à une liste plus équilibrée et cohérente de la part du technicien sénégalais. Depuis son arrivée sur le banc des Lions en 2015, à ce jour, Aliou Cissé a toujours misé sur ses cadres et la stabilité du groupe a rappelé Abdouaye Thiam. : « Aucun journaliste ne peut parler de surprise » argue le directeur de publication de Sud Quotidien. En outre, Thiam reste convaincu que ce match de préparation contre la sélection Nigérienne est une bonne chose, même si le risque d’avoir des joueurs blessés et réel…