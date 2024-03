Abdoulaye Sow lors de l’accueil d’Amadou Bâ : « Il y a des voyous qui ont voulu saboter notre manifestation! »

Il y’a eu de violents affrontements entre Pro Ousmane Sonko et des partisans du candidat Amadou Bâ, ce lundi soir, à Kaffrine. Un épisode qui a été soulevé par le maire de la commune, Abdoulaye Sow, lors du meeting politique de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) dans ladite localité.

En présence d’Amadou Bâ, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a dénoncé ce qu’il a qualifié de tentative de sabotage de leur activité politique. En présence d’Amadou Bâ, il a raillé les autres candidats à la course présidentielle (scrutin du 24 mars 2024) notamment Bassirou Diomaye Faye de la coalition «DiomayePresident » tout en lançant des piques aux autres candidats dont Habib Sy et Cheikh Tidiane Dièye …

Avant d’en venir à leur invité du soir et candidat de leur coalition, Abdoulaye Sow a tiré son chapeau au président sortant. « Kaffrine est un bastion du président Macky Sall. Parce qu’il a rendu à Kaffrine toute sa dignité ! Le président Macky Sall est à l’origine de toutes les réalisations qu’il y a Kaffrine. Un hôpital de 20 milliards, la plus belle sphère administrative de toute l’Afrique de l’Ouest, les premiers mètres de goudron c’est le président Macky Sall… »

Ensuite, il en viendra à l’ancien ministre des affaires étrangères et ex directeur général des impôts et domaines… « Président Amadou Bâ on n’a pas cheminé pendant longtemps, mais je connais votre droiture, votre loyauté et votre engagement. C’est pourquoi je ne vous soumettrai pas de doléances parce que le président Macky Sall a tout fait pour nous… La victoire d’Amadou Bâ est notre victoire à tous ! Donc nous serons avec lui jusqu’au bout pour poursuivre l’œuvre du président Macky Sall. Il nous a rendu notre dignité et nous voulons que nous rendiez plus fiers d’être Kaffrinois. À vrai dire, sur les 19 candidats, ceux qui ne choisiront pas Amadou Bâ, n’aiment pas le Sénégal encore moins Kaffrine », argue le ministre Sow.

S’en prenant aux candidats à l’élection présidentielle, Abdoulaye Sow qui a reconnu que certains d’entre eux sont respectables, et laissé entendre que les autres sont de simples figurants incapables de diriger le Sénégal. « Dans l’histoire de la politique je n’ai jamais vu un candidat à la présidentielle demander publiquement de ne pas voter pour lui, mais plutôt pour un autre candidat. Celui qui m’a le plus déçu c’est Habib Sy, avec Cheikh Tidiane Dièye, ils se moquent des sénégalais…. Le Sénégal ne mérite pas un candidat suppléant (faisant allusion à Bassirou Diomaye Faye) … Notre victoire est déjà belle et flamboyante, ne la gâchons pas ! »