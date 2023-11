Abdoulaye Seydou Sow à Macky Sall: « Tant qu’Amadou Bâ aura votre confiance il aura la mienne »

Le maire de Kaffrine s’est exprimé hier devant le chef de l’Etat et de son Premier ministre lors de la conférence présidentielle sur le développement territorialisé dans la région de Kaffrine. Le premier magistrat de la ville devant le président de la coalition BBY a réaffirmé sa position sur le candidat designé, Amadou Bâ. « Mr le président, si j’ai connu Amadou Bâ, c’est grâce à vous. Depuis que vous nous avez mis en rapport, il a toujours été loyal, franc et sincère avec moi. Donc je lui dois bien quelque chose. À vous également, je réitère ma confiance et mon soutien de la même manière que je le fais pour le candidat que vous avez choisi » a clarifié le maire de Kaffrine en listant les réalisations faites dans le « Ndoucoumane » qui ont redonné à la région sa dignité.



Le président de la République Macky Sall, dans le cadre de sa tournée économique, se rendra après Kaffrine, à Fatick où il tiendra également un autre conseil durant lequel il s’entretiendra avec les acteurs économiques locaux.



Cheikh S. FALL