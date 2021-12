Abdoulaye Makhtar Diop : « Lamine Diack a contribué à la professionnalisation de l'athlétisme mondial »

Selon Abdoulaye Makhtar Diop, entre la création du premier championnat du monde d'athlétisme, la professionnalisation de l'athlétisme mondial qui jusqu'en 1989 était encore à un niveau amateur, en plus des nombreuses innovations et changement apportés par ses soins, Lamine Diack mérite amplement les hommages rendus.



Le grand Serigne de Dakar dira que "Lamine Diack a contribué à la professionnalisation de l'athlétisme mondial." Un témoignage que l'ex directeur de Cabinet de Lamine Diack, et ex ministre des sports, associera au travail colossal abattu, d'après lui, par Diack qui a toujours œuvré pour le rayonnement du Sénégal et de l'Afrique...