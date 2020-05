Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé : « L'épidémie ne faiblit pas. Le nombre de cas de Covid-19 est passé de 190 à 1114 entre le 2 Avril et le 2 mai »

Le ministre de la santé et de l’action sociale a fait le bilan ce matin en évoquant les grandes lignes relatives à la gestion de l’épidémie du Covid-19 dans le pays. Il précisera que l’heure n’est pas encore à crier victoire, car la maladie gagne toujours du terrain et qu’il est plus que jamais temps de se concentrer sur les stratégies pouvant la freiner. « La maladie ne faiblit pas », rappelle le ministre de la santé et de l’action sociale en donnant même des chiffres qui montre comment la maladie a considérablement évolué ces derniers 30 jours.



« Le constat majeur est que l’épidémie progresse à un rythme très rapide. En effet, ces 30 jours, le nombre de cas positifs de Covid-19 a plus que quintuplé passant de 190 à 1114 entre le 02 Avril et aujourd’hui avec une augmentation des cas dits communautaires.



Il a par ailleurs fait remarquer que les efforts consentis par le gouvernement dans le cadre de la mise en place des mesures de riposte sont certainement efficaces, car permettant de garder jusque-là, le contrôle de la situation. Cela ne veut pas pour autant dire qu’il faudra rester les bras croisés. L’heure est toujours à la résilience et en particulier aux efforts qui doivent être faits dans les communautés...