Abdoul Aziz Sy, DG SGO : « Il a fallu l’intervention des hautes autorités du pays pour que ce conflit soit résolu »

C’est le ministre du Travail qui a réussi à régler le différend entre la direction de la SGO et les syndicats des travailleurs. Le directeur général de ladite entreprise minière se dit satisfait de cette issue heureuse ponctuée par la signature d’accord après trois jours d’intense discussion.







Prenant la parole pour sa part, Abdoul Aziz Sy note que « le protocole d’accord signé consacre le conflit collectif né du Pv de non conciliation dressé par l’inspecteur régional du Travail en date du 03 juin. Il a fallu l’intervention des hautes autorités du pays sous l’impulsion du ministre du Travail avec la facilitation de notre ministère de tutelle pour que ce conflit soit résolu » révèle le DG de SGO au sortir de la rencontre au ministère du Travail.







Toutefois, il fait savoir que des recommandations leur ont été présentées par les autorités. « Les autorités dans le cadre du protocole, nous ont encouragés à créer un comité de dialogue social au sein de l’entreprise pour nous permettre de signer un nouvel accord d’établissement qui va aplanir toutes ces difficultés que nous avons vécues toutes ces dernières années. Nous allons mettre un pacte de stabilité dans le cadre de ce comité qui nous permettra de nous engager vers l’avenir dans la concorde, la productivité et aussi le partage des revenus avec toutes les parties prenantes » conclut-il.