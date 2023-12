Abdou Lahad Sarr, SG Senecartours sur son père : « Nous avons tenu à faire plaisir à un modèle inspirant pour la jeunesse »

C’est un témoignage sur un père qu’il considère comme son mentor et idole. Abdou Lahad Sarr qui a organisé ce « Sargal » en hommage à son père qu’il appelle affectueusement, « Baye Mbaye » donne l’exemple. « C’est toute l’équipe qui m’a accompagné pour réussir l’organisation de cet hommage, « nous tenons à vous remercier pour avoir fait de nous de vrais hommes, des gens qui sont animés par le goût du travail, des gens humbles et croyants », a lancé le fils, secrétaire général de Senecartours reconnaissant envers son président directeur général, Mbaye Sarr.



À l’occasion de cet hommage, Abdou Lahad Mbaye a tenu des propos de remerciement à toute la population de Ngueune Sarr, la commune qui l’a vu grandir devant le succès de son père. « Baye Mbaye ne nous doit plus rien. C’est nous qui lui devons reconnaissance. Et cet hommage n’est que le début… », déclare le secrétaire général du groupe Senecartours.