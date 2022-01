Abdou Konté (Représentant des Sénégalais de Bafoussam) : « Quand on m'a accusé d'acte terroriste sur un avion... Ce n'est pas facile d'avoir le visa »

Abdou Konté, le représentant des Sénégalais résidant dans la ville de Bafoussam au Cameroun, a failli voir sa vie basculer sous ses yeux, au début des années 1980. Approché par Dakaractu, dans le cadre de la mobilisation des supporters Sénégalais pour la coupe d'Afrique de football, il s'est a bien voulu livrer une tranche de sa vie rythmée par un parcours inédit.



Justement, le Sénégalais avouera avoir échappé de justesse à une malencontreuse accusation de terrorisme sur un vol : " Des terroristes avaient fait exploser un avion entre Rome (Italie) et Vienne (Autriche) dans les années 1980 / 1981", a-t-il déclaré.



Revenant sur son long parcours d'émigré à travers le Mali, le Burkina Faso, ou encore l'Algérie et la Mauritanie, celui qui a atterri au Cameroun depuis plus de 20 ans déjà, a également évoqué les tracasseries que rencontrent les Sénégalais à Bafoussam...