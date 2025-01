Abdou Karim Sall dénonce une manipulation et défend Farba Ngom : "Le dossier est vide, on ne touche pas à lui“

Dans un discours enflammé, Abdou Karim Sall, représentant de l’intercoalition Takku Wallu lors du sit-in organisé à Agnam, a pris la parole devant une foule déchaînée pour clamer son opposition à la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom. "Non à la levée de l’immunité de Farba Ngom", a-t-il lancé, suscitant une réponse immédiate et forte de la foule. Selon lui, le dossier présenté contre le député est "vide" et repose sur rien de plus que quatre lettres, un document insuffisant pour incriminer l’élu. Après cette déclaration, il a poursuivi son discours en Pulaar, affirmant que la demande de levée d'immunité n'est qu'une tentative de manipulation politique visant à nuire à Farba Ngom.