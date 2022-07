Abdou Karim Sall dans "L’Entretien" : « Le Sénégal mérite bien que Macky Sall poursuive son ambition… »

Dans ce nouveau numéro de l’Entretien, le maire de la commune de Mbao, sans langue de bois, fait le bilan de ses tournées politiques locales qu’il juge positives. Avec des caravanes et des visites dans les coins et recoins de sa localité, le responsable de Benno à Mbao rassure ses militants. « C’est la commune de Mbao qui va donner les couleurs de la victoire au soir du 31 juillet 2022. »



Abdou Karim Sall, au-delà de l’optimisme sur ces élections, espère une législature plus sérieuse et plus respectueuse.







Pour s’adresser à l’opposition et particulièrement la coalition Yewwi Askan Wi, AKS dénonce ce comportement de Yewwi Askan Wi et fusille ses responsables politiques en premier lieu, Ousmane Sonko, qui selon lui, est dans une permanente manipulation.









Le ministre d’assurer par ailleurs, que le Sénégal mérite, un président comme Macky Sall, visionnaire et capable de maintenir le cap de l’émergence.