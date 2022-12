Abdou Diallo : « Les anglais étaient un cran au-dessus! »

À l’issue d’une rencontre très éprouvante contre l’Angleterre qui a défait le Sénégal 3-0 en huitième de finale de la coupe du monde, le défenseur sénégalais a livré son analyse à chaud du parcours des Lions…

Avec énormément de pertes de balle et pas mal d’erreurs commises collectivement, Diallo estime que : « ils (les anglais) ont maîtrisé leur sujet sur l’ensemble de la partie. Nous avons manqué de réalisme dans les deux surfaces, offensivement comme défensivement et à ce niveau là, ça ne pardonne pas! »

Pour ce qui est de la prestation générale de l’équipe, le binôme de Kalidou Koulibaly a évoqué une différence de niveau. « Il nous manquait pas mal de choses, ils étaient un cran au-dessus. C’est dommage, mais au moins cela nous permet de partir d’ici en nous disant qu’on a du travail à faire et du chemin à parcourir... »

Enfin, Abdou Diallo n’a pas manqué de réitérer la confiance du groupe envers leur sélectionneur. « Bien sûr ! On est uni dans la victoire comme dans la défaite. Il y’a moins d’un an on était tous en train de célébrer et de l’appeler El Tactico. Cest toujours mieux qu’en 2018, là on a atteint les 8èmes de finale… cela fait partie de l’apprentissage, il faut parfois prendre des coups. »