Abdou Diallo : « Être favori ne veut rien dire... Le coach nous a prévenu... »

De l'avis du défenseur international sénégalais, Abdou Diallo, "être favori cela ne veut rien dire, la réalité du terrain est tout autre..." Le Parisien qui a naturellement pris part à la deuxième séance d'entraînement des Lions ce vendredi, à Bangou (Bafoussam, Cameroun), pense qu'avant toute chose, il faut se préparer comme les autres équipes et surtout en découdre avec vaillance sur le terrain pour espérer faire de bons résultats à cette CAN.



En dépit de son manque d'expérience concernant la plus grande compétition africaine, Abdou Diallo, comme la dizaine d'autres novices qui vont découvrir ladite compétition, semble décidé à mettre toutes les chances de leur côté. "Hâte d'y être parce que la préparation a été assez longue, on préfère toujours jouer des matches", ajoute-t-il, soulignant par là l'absence de matches amicaux du fait d'un chamboulement de la préparation des Lions à cause de la pandémie.



Enfin, le défenseur central de la tanière est revenu sur la préparation tactique, mais aussi psychologique des joueurs sénégalais qui ont su compter sur le vécu du sélectionneur national, Aliou Cissé. "Le coach a insisté sur les choses tactiques qu'il aimerait qu'on mette en place. Mais aussi sur l'état d'esprit à avoir. Il a de l'expérience. Il en a joué en tant que joueur et participer à d'autres en tant que coach. Il sait de quoi il parle et il nous a prévenu sur tout ce qui allait nous arriver", conclura-t-il, conscient des enjeux en perspective et de la mentalité à avoir pour aspirer au sacre.