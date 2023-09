Abdou Bakhoum (manager Ama Baldé) : « Modou Lô ragal leu, ay chaînes lagn ko takaal pour mou nieuw ! »

Après plusieurs reports, et de nombreux cas de blessures de part et d’autre, l’actuel détenteur du titre de roi des arènes, Modou Lô, va enfin crosier Ama Baldé au Penc Mi Hall de Gambie, ce samedi pour un face à face. Un événement très attendu même si d’aucuns craignent une nouvelle défection de Xaragne Lô comme ce fut le cas il y a quelques années à Dakar. Cette fois-ci, Abdou Bakhoum, le manager de Ama Baldé espère que leur adversaire qu’il qualifie de poltron, sera présent pour ce duel verbal et psychologique « Modou Lô ragal leu, ay chaînes lagn ko takaal pour mou nieuw ! »