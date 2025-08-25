Abass Fall élu maire de Dakar : ovation et sourire à l’Assemblée...

Juste après le discours d’Ibrahima Mbengue, député de Pastef les Patriotes, la nouvelle est tombée et l’hémicycle s’est levé pour applaudir, sous le large sourire du président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye. Après une minute, ce dernier a lancé avec humour : « J’espère que c’est la pertinence du discours de Mbengue que vous applaudissez ! » L’honorable Babacar Ndiaye, prenant la parole ensuite, a exprimé sa satisfaction et a tenu à féliciter Abass Fall pour sa victoire triomphale à la tête de la mairie de Dakar avant de revenir sur le vote en cours, marquant ainsi un moment mêlant politique, émotion et célébration dans l’hémicycle.