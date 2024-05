Abass Fall, député : « Cela ne sert à rien de dissoudre l’assemblée pour reprendre les mêmes pratiques avec une majorité mécanique »

Invité de l'émission «En vérité» sur la Rsi (Radio Sénégal international), le député de Yewwi et coordonnateur de Pastef Dakar, Abass Fall, est revenu sur la cohabitation avec la majorité à l'Assemblée nationale. «Pour une fois, la majorité parlementaire doit se réveiller et admettre que c'est le peuple qui a voté pour le changement avec 54% des suffrages et, je pense que l'Assemblée nationale doit s'inscrire dans cette dynamique. Il y a des députés de la majorité qui adhèrent à cette volonté du peuple et qui ont d'ores et déjà décidé d'accompagner le gouvernement sur des questions d'intérêt national», a déclaré le président de la commission Energie et des Ressources minérales de l'Assemblée nationale.







Par ailleurs , notera Abass Fall, « la dissolution de l'Assemblée nationale en septembre prochain ne doit pas se faire pour aller vers une nouvelle majorité mécanique qui va reprendre les mêmes pratiques. « Si l'Assemblée joue son rôle en toute responsabilité, en phase avec les intérêts du Sénégal, je crois que la dissolution peut attendre. Nous militons pour la cohabitation, mais il y a des choses que nous n'accepterons plus. Beaucoup de choses pas du tout catholiques se sont passées à l’Assemblée nationale ; des choses à revoir. Il faut un changement de comportement de tous les députés » a indiqué le parlementaire.