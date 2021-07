AVC et Remplacement supposé du Procureur Serigne Bassirou Guèye du parquet de Dakar : la vérité des faits sur les folles rumeurs d’une journée

Hier, une information virale s’est répandue sur la toile. Il s'agissait de la rumeur du départ du Procureur de la République du parquet de Dakar, Serigne Bassirou Guèye. Et, elle a été alimentée par la suite par une fausse information, beaucoup plus terrible : une maladie aurait poussé Serigne Bassirou Guèye au départ.



Mais après vérifications, Dakaractu est en mesure de vous indiquer que tout ce qui précède, relève de l'imaginaire. En effet, comme presque tout le monde, nous avions reçu l’information faisant état du remplacement de Serigne Bass hier matin, et au bout de quelques recoupements, nous étions en face d’une fausse information. Toutefois, devant la persistance de la rumeur, nous nous sommes approchés d’une source proche du ministère de la justice qui a été très claire sur le sujet. En effet, nous a-t-elle expliqué, le Procureur ne peut être changé qu’à la suite d’une réunion du Conseil supérieur de la magistrature. En effet, ce Conseil qui propose ou donne un avis sur les nominations des magistrats, ne s’est pas réuni depuis 2020. Ce qui fait que Serigne Bassirou Guèye reste et demeure le Procureur de la République.



Sur les rumeurs faisant état d’un accident cérébro-vasculaire dont aurait été victime Serigne Bassirou Guèye, et qui lui a valu d’être transféré à l’étranger, là aussi notre source est formelle. Serigne Bassirou Guèye, non seulement se porte comme un charme, mais se trouve à l’heure où ce texte est mis en ligne, à Dakar.



Pour finir, notre interlocuteur s'interroge sur ce qui pourrait expliquer cette avalanche de fausses informations sur le Procureur Serigne Bassirou Guèye en un seul jour et quelles sont les motivations des personnes qui la diffusent ? Et ce dernier de trouver malsain que des personnes malintentionnées puissent susciter de fausses rumeurs sur la santé d’une personne juste pour l'exposer ou le jeter à la vindicte populaire par le biais de commentaires tendancieux à son encontre...